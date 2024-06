Ufficiale Lecco, c'è voglia di ripartire: presentata la domanda per l'iscrizione alla Serie C

Appena retrocesso dalla Serie B e dopo giorni in cui si vociferava che non si sarebbe iscritto, il Lecco ha invece presentato la domanda per la prossima Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato sul profilo Instagram del club: "Calcio Lecco 1912 comunica che, in data odierna, è stata completata e regolarmente depositata tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2024/2025".