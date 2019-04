"I top club come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco o Manchester City hanno lanciato l’amo verso di lui. Ed è normale, per noi, trovarci in questo mare". Intervistato ai microfoni di Kleinen Zeitung, il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adi Hutter, utilizza questa metafora per provare a far chiarezza sul futuro di Luka Jovic, promettente attaccante serbo finito anche nel mirino dell'Inter.