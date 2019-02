El Shaarawy riserva di lusso. E capitan De Rossi sta tornando al 100%

© foto di www.imagephotoagency.it

Se per quanto riguarda Stephan El Shaarawy poteva essere preventivabile un'esclusione dall'undici titolare, lo stesso no si può dire per Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso era dato in formazione nelle probabili della vigilia, ma alla fine mister Di Francesco ha scelto Pellegrini e Cristante nel terzetto con Nzonzi. Salvo poi tornare sui suoi passi dopo il vantaggio firmato Kolarov. E l'ingresso del capitano ha ridato vigore e idee alla squadra, oltre ad alzare il livello di attenzione generale. Un recupero fondamentale, quello di De Rossi, dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato pesantemente la prima parte di stagione. Il suo rientro nel momento caldo della stagione, quando i punti iniziano a pesare e le sfide europee sono da dentro o fuori, è probabilmente la miglior notizia da inizio anno per il tecnico giallorosso che ora avrà modo più opzioni di scelta sia livello di uomini che di modulo.

L'altra conferma di serata riguarda appunto El Shaarawy. Il suo ingresso all'inizio della ripresa al posto di Cristante ha cambiato completamente l'inerzia della partita. Nel primo tempo il Bologna ha praticamente messo alle corde la Roma, ma con l'ingresso del Faraone la squadra giallorossa ha alzato il baricentro e creato finalmente azioni pericolose. E non è un caso che il primo gol, quello su rigore di Kolarov, sia nato proprio da una fantasiosa iniziativa del numero 92.