Elkann spiega aumento da 300 milioni: "Juve resterà tra le big del futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'incontro con gli analisti per celebrare il decennale di Exor, John Elkann ha commentato i 300 milioni di aumento di capitale deciso a fine ottobre dall'assemblea degli azionisti della Juventus. "Questo club è uno dei leader del calcio -ha detto, nelle parole riportate da Repubblica.it-, il calcio è un settore in grosso cambiamento. Con l'aumento di capitale abbiamo assicurato alla Juve risorse e solidità per partecipare a questo cambiamento che sta avvenendo in Europa. La Juve potrà essere una delle grandi squadre mondiali di ieri e oggi, ma anche di domani"