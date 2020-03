Emergenza Coronavirus. 2500 nuovi casi in Lombardia, Fontana: "Trend in aumento imbarazzante"

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto il quotidiano punto sulla diffusione del Coronavirus e le notizie non sono positive, visti i 2500 nuovi casi: "I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Dovremo valutare se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento, il che sarebbe un po’ imbarazzante. Non so se è arrivato il picco o se ci è sfuggita qualcosa, queste valutazioni spettano ai tecnici, io posso solo dire che personalmente sono preoccupato". A riportarlo è Repubblica.it.