Emergenza Coronavirus. Domani assemblea di Lega: classifica congelata? La FIGC è contraria

Il Corriere dello Sport di questa mattina, in vista dell'assemblea di Lega in programma per domani, parla anche della possibilità che le classifiche possano essere congelate qualora il campionato non dovesse ripartire: Gravina, presidente della FIGC, è contrario a questo ma la questione dovrà essere discussa nelle prossime settimane. Lotito e De Laurentiis si opporranno e Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è convinto che i due portino elementi di valutazione ed eccezioni funzionali a una visione globale della situazione.