Emergenza Coronavirus. FIFA a sostegno dell'OMS, Infantino: "Seguite le raccomandazioni"

vedi letture

La FIFA ha ribadito il suo sostegno all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nella lotta contro il Coronavirus lanciando una campagna di sensibilizzazione guidata da sei allenatori di fama mondiale, che chiedono a tutti in tutto il mondo di seguire cinque 'chiavi tattiche' per affrontare la diffusione della malattia. I tecnici, Arsene Wenger, Mauricio Pochettino, Casey Stoney, Aliou Cisse, Jose Mourinho e Jill Ellis, sono uniti in un piano di gioco in cinque fasi per sconfiggere il virus - mani, gomito, viso, distanza e sensibilità - in linea con le misure di protezione di base dell'OMS contro COVID-1. "Quindi, per favore, tenetevi informati in ogni momento. Seguite queste raccomandazioni e supporta l'OMS nei loro sforzi per affrontare il coronavirus. Insieme, vinceremo questa difficile partita", dichiara il presidente della FIFA Gianni Infantino in una nota.