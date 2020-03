Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 756 morti e 3.815 casi in più in 24h

vedi letture

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale della giornata odierna. I contagiati per COVID-19 salgono a quota 73.880, con un incremento di 3.815 unità rispetto alle ultime 24 ore. I decessi, in totale, sono 10.779, di cui 756 nelle ultime 24 ore. Sono 13.030 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 646 in più di ieri.