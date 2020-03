Emergenza Coronavirus. Inter, Lukaku si allena a casa: "Stay ready"

Romelu Lukaku continua ad allenarsi a casa e attraverso una storia su Instagram ha postato la sua seduta sulla cyclette, con il messaggio: "Stay ready". Prosegue dunque l'isolamento per il belga, che non rinuncia comunque a tenersi in forma in vista della ripresa del campionato.