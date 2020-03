Emergenza Coronavirus, J. Zanetti: "Preoccupato per mio padre, nessuno si aspettava questo"

vedi letture

Il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato così ad AFA Play dell'emergenza Coronavirus in Italia: “Nessuno si aspettava che potesse esplodere in questa maniera, adesso l’Italia sta affrontando la situazione con responsabilità. I medici stanno facendo un lavoro enorme, da un giorno all’altro è cambiato tutto. La mia preoccupazione è per mio padre, per la Fondazione Pupi che ha dovuto cambiare modalità. Serve responsabilità, dobbiamo rimanere in casa perché è il modo per tornare alla normalità. Non è facile, ma la cosa importante è la salute“.