Emergenza Coronavirus, le iniziative del Cagliari - Le maglie dei calciatori per la Croce Rossa

Continua a dare ottimi risultati la campagna benefica #sosteniAMOli, ideata dalla Croce Rossa di Cagliari e sposata con convinzione dai calciatori rossoblù. La raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe prosegue e ha superato quota 17 mila euro (su un obiettivo di 50 mila), con oltre trecento benefattori che hanno finora contribuito alla causa. E ad alcuni di questi sono destinate le maglie autografate di alcuni calciatori del Cagliari: da Cragno a Pavoletti, passando per Joao Pedro e Nainggolan. Un semplice contest per poter vincerle, una sorta di lotteria. Per partecipare bisogna fare una donazione, pubblicare una storia Instagram con la foto dell'avvenuta donazione e tag @sosteniamoli (o mandare un messaggio privato allo stesso account), che assegnerà un numero: dopo di che bisognerà collegarsi alla successiva diretta della pagina @sosteniamoli per scoprire quale numero sarà estratto, determinando il vincitore della maglia autografata. Un modo semplice ma d'impatto per sensibilizzare le donazioni, destinate all'ospedale SS.Trinità di Cagliari.