Emergenza coronavirus, le iniziative dell’Inter - Pazienza per ripartire con certezza

Neppure la possibilità di godersi il tempo in famiglia post-quarantena nei rispettivi Paesi che i sette nerazzurri dovranno presto organizzarsi per fare ritorno in Italia. Vero che siamo tutt’altro che nel tempo in cui è possibile individuare la data di ripresa della Serie A ma, verosimilmente, il 17 maggio annunciato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, mette un po’ di fretta ai club. Chi ha bisogno di ipotesi più vicine possibile alla realtà è certamente il lontano Diego Godin, ormai dal 25 marzo in Uruguay (e perciò costretto all’auto-isolamento per altre 48h). Per una questione di ore di volo e, soprattutto, di adattamento al fuso orario. Se è vero com'è vero che per tornare al top della condizione fisica i calciatori necessitano di un mese di sedute in gruppo, a maggior ragione se si considera il timing dei match che verrebbero disputati ogni tre giorni, riprendere gli allenamenti dalla penultima settimana di aprile diventerebbe fondamentale. Ovviamente il quadro vive nell’incertezza, oltre che nella speranza di tornare presto a rivedere il pallone rotolare sul campo. A breve verrà il tempo anche per trattare in privato, con i singoli calciatori, il taglio/ridimensionamento degli stipendi e l'eventuale estensione dei contratti. L’Inter attende nuovi sviluppi, prima di richiamare tutti a rapporto. E ripartire, nel segno della luce.