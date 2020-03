Emergenza coronavirus, le iniziative dell’Inter - Raccolta fondi a un quinto del totale

Difficile dire se i numeri in leggera flessione comunicati dalla Protezione Civile nella giornata di ieri, troveranno oggi quella sperata continuità. Sarebbe già una piccola, luminosa tendenza. In ogni caso programmare il rientro ad Appiano Gentile era e resta impossibile. La data indicativa, alla quale pure Lotito ha dovuto allinearsi, rimane quella di sabato 4 aprile. Nel frattempo le strutture fatte recapitare dal club alle abitazioni dei nerazzurri sono al centro di tutte le storie dei giocatori di Antonio Conte. Non si molla di un millimetro. Alla ripresa delle sedute sotto i suoi ordini bisognerà arrivare quantomeno in una condizione accettabile, di modo che non sia impossibile recuperarne buona parte di quella acquisita ormai dopo 8 mesi di lavoro. Vale anche per Christian Eriksen che alla Pinetina, in compagnia del solo staff nerazzurro, prosegue il suo percorso di training quotidiano e alimentazione studiata ad hoc dai nutrizionisti per il danese. Quanto all’emergenza coronavirus, il club è soddisfatto dalla risposta alla campagna globale di crowdfunding, lanciata lo scorso 14 marzo e da destinare al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano che, peraltro di questi tempi, monitora ogni giocatore nerazzurro. Obiettivo mezzo milione di euro (un altro mezzo è già stato interamente donato da Zhang), al momento siamo oltre un quinto.