Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Cetin: "Orgoglioso del club"

vedi letture

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino ci è riuscito proprio nella giornata di giovedì con le donazioni che potranno comunque continuare.

CONSEGNA - Tutto questo grazie anche ai tantissimi ex giallorossi che hanno contribuito con donazioni come Mexes, Borriello, Samuel, Cafu, Nainggolan e Candela. Da venerdì, invece, la Roma ha dato il via alla distribuzione di beni di prima necessità agli abbonati con più di 75 anni. Come già anticipato nei giorni scorsi, la società vuole stare al fianco delle persone più in difficoltà in questa emergenza per il coronavirus e per questo ha iniziato a consegnare un pacco da Roma Cares con all’interno cibo e kit sanitario utile per proteggersi in questa fase delicata del nostro Paese. Inoltre da martedì la Roma ha consegnato mascherine, gel igienizzanti e guanti per gli operatori sanitari dell'Ospedale San Raffaele.

CETIN - Sulle iniziative del club si è espresso anche Cetin ai media turchi: “Sono davvero orgoglioso di quanto sta facendo il club a sostegno delle strutture sanitarie in difficoltà. La società ha chiesto anche il nostro supporto per sostenere le iniziative della Fondazione del Club, che si chiama Roma Cares. Ovviamente tutti noi calciatori abbiamo aderito con entusiasmo. Ma quello che è più sorprendente non è solo la capacità di reperire fondi, quanto l’operatività al fianco di chi ha bisogno. Pensa che la Roma ha fatto arrivare a tutti i suoi abbonati over 75 un pacco con materiale sanitario e prodotti alimentari. L’ho trovata una cosa fantastica”.