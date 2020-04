Emergenza Coronavirus. Le restrizioni possono essere prolungate anche dopo Pasqua

vedi letture

Repubblica oggi in edicola fa il punto su quello che è lo stato dell'arte delle restrizioni del nostro paese. Ieri il Ministro Roberto Speranza e il Premier Giuseppe Conte lo hanno ribadito. "Non bisogna commettere errori adesso, l'allarme cesserà quando ci sarà un vaccino". Resta da capire quando ci sarà la 'fase 2', quella delle misure allentate: non è detto che sia subito dopo Pasqua. Per adesso le restrizioni restano come prima: in aggiunta, vietati gli allenamenti delle società e degli atleti professionisti, giallo sull'ora d'aria dei genitori coi bambini.