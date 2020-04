Emergenza Coronavirus. Milan, 20mila kit alimentari e mascherine per abbonati over 65

Da oggi è iniziata la consegna da parte del Milan di 2mila “care-pack”, pacchi contenenti generi di conforto, mascherine e gadget rossoneri agli abbonati alla stagione sportiva 2019/20 con età superiore ai 65 anni, una fascia demografica particolarmente vulnerabile in questa emergenza Covid-19.

Grazie alla collaborazione di alcuni Partner rossoneri come Alps, Balocco, Bioscalin, La Molisana, Peroni (che hanno subito aderito con entusiasmo all’iniziativa) e al supporto logistico dell’azienda Yusen, il kit conterrà dei gadget del Milan, beni alimentari, come pasta, biscotti, acqua e birra, dei prodotti di igiene e anche delle mascherine, frutto della donazione dei Milan Club in Cina.

I pacchi saranno consegnati nelle residenze dei beneficiari, un gesto che intende trasferire il senso di vicinanza e di appartenenza che sono alla base dei valori del Club.

La “Corporate Social Responsibility” Area del Milan è a disposizione delle famiglie degli abbonati coinvolti nel progetto per la gestione di eventuali criticità. Il recapito da contattare è csr@acmilan.com