Emery-ADL, conto aperto: no nel 2015, ora Napoli sogna sgambetto

Unai Emery ha evidentemente il Napoli nel destino, o viceversa. Le strade del tecnico dell'Arsenal e del club azzurro si incroceranno nei quarti di Europa League, con andata a Londra e ritorno al San Paolo, dopo i tentativi del passato di Aurelio De Laurentiis di portare il manager spagnolo all'ombra del Vesuvio. Il primo assalto avvenne nel maggio 2015: Rafa Benitez aveva appena salutato Castel Volturno e il patron azzurro prese un aereo per raggiungere Emery a Siviglia. L'allenatore, all'epoca fresco vincitore della seconda Europa League di fila (poi nel 2016 arrivò la terza), valutò il progetto partenopeo ma decise di continuare l'esperienza andalusa. Anche nel 2017 e nel 2018 il suo profilo è stato nel mirino di De Laurentiis per prendere il posto di Maurizio Sarri: un anno e mezzo fa il mister ora al Chelsea e il Napoli allontanarono le voci di un addio, poi dieci mesi fa il divorzio ma Emery aveva già deciso di approdare a Londra. Adesso il doppio duello in Europa, con De Laurentiis pronto a blindare a vita Carlo Ancelotti. Ma gli dei del calcio, nel sorteggio di Nyon, ci hanno messo lo zampino.