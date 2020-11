Empereur saluta l'Hellas e i tifosi: "Con voi sono cresciuto. Non potevo rifiutare il Palmeiras"

vedi letture

Lasciato il campionato italiano per trasferirsi al Palmeiras, il difensore Alan Empereur tramite i propri profili social ha voluto mandare un messaggio di saluto all'Hellas Verona e ai tifosi: "Voglio ringraziare l'Hellas Verona e i suoi meravigliosi tifosi per l'opportunità di aver partecipato alla storia di questo club, per la fiducia che hanno avuto nel mio lavoro, per tutto il supporto durante il mio soggiorno in Italia. Confesso comunque che ci sono state grandi emozioni, dall'accesso in Serie A fino a tutta la scorsa stagione, affrontando le grandi. Voi in particolare avete contribuito alla mia crescita personale e professionale, ho imparato molto in questi anni insieme. Tuttavia, ora arriva una nuova opportunità, la voglia di tornare nel mio paese, è stato difficile prendere la decisione, ma ha pesato molto tutto il tempo in cui sono stato nel calcio italiano lontano dalla famiglia e l'opportunità di giocare nel più grande campione del Brasile. Parto con la certezza di aver fatto il mio lavoro, ho sempre fatto del mio meglio, a volte ho sbagliato, ma cercando di farlo bene, se ho deluso qualcuno, mi dispiace, non era l'intenzione. Grazie a tutti!".

Clicca qui per i dettagli e i retroscena dell'affare che ha portato Empereur al Palmeiras!