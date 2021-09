ufficiale Alan Empereur torna in Brasile. L'ex Verona si lega al Cuiabà

vedi letture

Alan Empereur riparte dal Brasile. Il Cuiabà, che sta disputando la prima stagione in Serie A della sua storia, ha infatti annunciato l'arrivo del difensore, lo scorso anno in prestito al Palmeiras dal Verona e ora libero a parametro zero dopo la risoluzione del contratto con gli scaligeri.