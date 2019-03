Empoli, Andreazzoli sul ritorno: "Bravi i direttori, scelta di cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio di conferenza stampa, come era prevedibile che fosse, dedicata al ritorno di Aurelio Andreazzoli come tecnico dell'Empoli. Il mister ex Roma ha parlato così della scelta di riprendersi il posto dopo l'esonero di Iachini: "Ho avuto la possibilità di stare in famiglia e di essere un pochino libero di testa, devo ammettere che quando sono stato richiamato sono stati bravi i direttori. Mi hanno dato la possibilità di scegliere senza vincoli, è stata una scelta di cuore. I motivi? Il primo è la riconoscenza nei confronti dei calciatori con i quali ho lavorato, sono ragazzi seri e nei quali ripongo una fiducia illimitata. Il secondo è la riconoscenza verso il popolo empolese, sia in passato che nel presente. Ho letto che anche il sindaco mi ha dedicato un post, è un premio che mi porto dentro".