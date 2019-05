Empoli, appello di Andreazzoli: "Tifosi con noi: più siamo, meglio stiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, tramite un messaggio su Twitter, ha voluto caricare il pubblico empolese in vista della decisiva sfida contro il Torino di domenica: "Domani faremo allenamento a porte aperte. In un momento tanto cruciale della stagione vogliamo sentire vicini tutti i nostri tifosi e insieme prepararci nel migliore dei modi per la sfida di domenica. Più siamo, meglio stiamo", le parole dell'allenatore delle formazione toscana.