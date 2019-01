© foto di Federico Gaetano

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il futuro di Dragowski potrebbe essere non troppo lontano da Firenze. Sul portierino polacco, in uscita dalla Fiorentina, c'è da registrare infatti l'interesse dell'Empoli, con gli azzurri alla ricerca di un estremo difensore da affiancare a Provedel.