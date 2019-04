Empoli, Corsi: "I numeri dicono che possiamo farcela, giochiamocela"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, invita il popolo azzurro a non mollare. Attraverso l'account Twitter del club toscano, Corsi invita a ragionare sui numeri e non sul pessimismo che inevitabilmente serpeggia in città dopo la sconfitta interna contro la SPAL dello scorso weekend. Gli azzurri, fermi a 29 punti in classifica, hanno cinque gare per annullare i quattro punti di svantaggio che al momento hanno sull'Udinese, i cinque nei confronti di Bologna e Genoa e così via. “I numeri dicono che possiamo ancora farcela e finché sarà così dobbiamo dare tutto per centrare una grande impresa. È dura, ma non impossibile, l’Empoli vuole e deve giocarsela fino in fondo”.