Empoli, Dezi: "Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità"

Fonte: Claudia Marrone

Jacopo Dezi, centrocampista dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko subito al Castellani per mano del Pescara. Queste le sue parole raccolte da TMW: "In altre gare abbiamo dimostrato che non siamo quelli di inizio partita, ma nella ripresa abbiamo mostrato il giusto atteggiamento e da lì ora dobbiamo ripartire. In altre gare il risultato non è arrivato, quando giochiamo però è dura lottare contro di noi, dobbiamo prenderci responsabilità per svoltare già da ora".

Cosa intendo per atteggiamento? "La nostra è una squadra nuova, i giovani hanno bisogno di una mano dai più esperti e dall'ambiente in generale. Noi giochiamo sempre per vincere, e non è facile mentalmente questo. a ogni modo stiamo trovando la giusta quadratura. i fischi di oggi non so quanto male possano fare, ma secondo me dobbiamo essere tutti uniti verso l"obiettivo. forse i fischi li abbiamo meritati.

La mia prestazione? "Non spetta a me dare giudizi, penso alla squadra. Vogliamo vincere, è solo con il gruppo che emerge anche il singolo. Non eravamo fenomeni prima ma non siamo scarsi neppure adesso".