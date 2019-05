Empoli, Di Lorenzo: "Ancora una battaglia per la salvezza, ci crediamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, autore di una grande partita contro il Torino, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria contro i granata. Queste le sue parole raccolte da Empolichannel.it: “È stata una partita difficile, ma l’abbiamo condotta bene. La prestazione della squadra è stata veramente importante. Volevamo portare a casa il risultato, adesso siamo avanti in classifica: ci manca un’unica battaglia. Dobbiamo conquistare questo obiettivo che fino a un mese fa sembrava irraggiungibile. Ringraziamo anche oggi i nostri tifosi che come in altre partite ci hanno incitato. Il gol? È stata una bella rete, sono riuscito a rimanere freddo dopo il dribbling. Ho evitato il difensore e poi ho calciato. Quella di oggi è una vittoria di tutti, del gruppo. Siamo uniti: noi ci abbiamo sempre creduto, dimostrandolo con l’atteggiamento. Siamo sempre stati compatti, anche attraversando tante difficoltà. La nostra forza è stata quella di non arrenderci mai, quando tutto sembrava finito. Siamo lì, manca poco: ancora non abbiamo fatto niente, ma siamo contenti di essere fuori dalla zona retrocessione. Domenica vogliamo conquistarci la salvezza”.