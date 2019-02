Empoli, Iachini: "Milan tra le più forti, domani servirà la gara perfetta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di conferenza stampa per Giuseppe Iachini. L'allenatore dell'Empoli ha presentato la sfida contro il Milan, primo anticipo della 25esima giornata di Serie A: "E' arrivata alla vittoria contro il Sassuolo, ma ci siamo andati vicini anche in altre partite. Ci sono dei dati positivi, riusciamo ad arrivare alla conclusione non solo con gli attaccanti e questo è sicuramente un aspetto positivo. Ma dietro dobbiamo restare molto attenti, Gattuso al Milan ha fatto un ottimo lavoro e a gennaio hanno inserito giocatori importanti. A San Siro sarà per noi una prova importante sul piano della personalità e dell'organizzazione, bisognerà scendere in campo evitando di disputare una gara passiva. A Milano dobbiamo giocarci la gara con le nostre caratteristiche".

I miglioramenti sostanziali c'erano stati già con la Lazio. Cosa è cambiato nell'Empoli?

"La crescita, in realtà, c'era stata già nelle gare precedenti. Purtroppo però non riuscivamo a sfruttare le occasioni e al primo episodio negativo gli avversari ci facevano gol. Dobbiamo restare sempre in partita in modo adeguato, questo deve essere sempre il nostro atteggiamento: attenzione e organizzazione, la Serie A vuole queste componenti".

Come sta la squadra dal punto di vista psicologico?

"Sono felice soprattutto per i ragazzi perché meritavano questo successo. A Cagliari, ad esempio, avremmo meritato la vittoria, abbiamo creato situazioni importanti. In casa col Genoa abbiamo disputato 60-70 minuti ad alto livello eppure siamo finiti sotto. Col Chievo non abbiamo mai mollato. Questo è lo spirito e la mentalità, i ragazzi meritavano di tornare alla vittoria e questo ci potrà dare ancora maggiore convinzione e forza".

Come vede i nuovi arrivati?

"Si stanno inserendo gradualmente. I ragazzi li conoscevo e da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti".

Piatek è l'attaccante del momento, ma il Milan ha anche una difesa tra le meno battute.

"Nel tempo è stato fatto un lavoro importante, il Milan lavora insieme da due anni e Gattuso ha fatto un ottimo lavoro. Hanno esterni e attaccanti molto forti, servirà la gara perfetta perché se sbagli loro possono farti male in qualsiasi momento. Il Milan è tra le squadre più forti del campionato".

Potrebbe essere confermata la formazione che ha battuto il Sassuolo?

"Lo stiamo verificando. Per noi è una settimana corta perché abbiamo giocato domenica e dobbiamo valutare gli effettivi recuperi di tutti".