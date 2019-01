© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Pasqual, esterno mancino e capitano dell'Empoli, ha parlato dopo il pareggio contro il Cagliari: "Siamo dispiaciuti perché abbiamo perso due punti prendendo gol negli ultimi minuti. Sarebbero stati punti importanti per la salvezza. Sono orgoglioso però della prestazione, non abbiamo mollato e siamo cresciuti nel corso della gara. Siamo sulla strada giusta e ci deve permettere di essere più compatti lasciandoci alle spalle i mugugni che ci tolgono energie. Le prossime due sfide sono scontri diretti che dobbiamo sfruttare per allontanarci dalla zona calda".