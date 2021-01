Empoli, per Ricci si muove la Fiorentina a gennaio. Napoli e Milan solo in estate

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina a gennaio potrebbe tornare alla carica per il giovane centrocampista dell'Empoli Samuele Ricci, 19enne tra i più inseguiti in Serie B. Il club di Commisso potrebbe decidere di anticipare le proprie mosse a gennaio per allontanare altre pretendenti come Milan e Napoli, pronte a muoversi in vista dell'estate.