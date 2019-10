Emre Can: "Arriveranno momenti migliori con la Juventus"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emergono ulteriori dichiarazioni rilasciate da Emre Can, centrocampista della Juventus, a margine dell'amichevole tra Germania e Argentina finita 2-2: "Penso che per me arriveranno momenti migliori anche con la Juventus - ha detto ai microfoni di 'SportMediaset' -. Adesso che tornerò dalla nazionale spero che giocherò più minuti e non vedo l'ora perché mi sento in forma e penso di poter aiutare la squadra. Le ultime parole di Sarri fanno piacere anche se fino ad ora non ho giocato molto nella Juventus, ma sono fiducioso e so di poter dare una mano alla squadra quando giocherò, quindi spero di farlo presto".