Il "like" di Emre Can alla foto di Cenk Tosun, l'autore del gol decisivo per la Turchia contro l'Albania, non è sfuggito al grande pubblico. Dopo aver tolto il proprio "mi piace" alla foto dell'esultanza della nazionale turca con il saluto militare, il centrocampista della Juventus, ha voluto chiarire la sua posizione con un breve post su Instagram: "Sono un pacifista e prego per la libertà nel mondo ogni giorno".