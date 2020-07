Emre Can festeggia con la Juve: "E' stato un privilegio indossare questa maglia"

Emre Can ha lasciato la Juventus probabilmente per qualche incomprensione tattico/tecnica di troppo ma è rimasto comunque molto legato al mondo bianconero, tanto che dopo la vittoria dello scudetto ha voluto inviare un messaggio via Instagram agli ex compagni e ai tifosi: "Forza Juve! Congratulazioni a tutti alla Juventus per aver vinto un altro titolo di Serie A! È stato un privilegio indossare la famosa maglia bianca e nere e aver fatto parte di un meraviglioso club storico. Fino alla Fine".