© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un divertente botta e risposta sul profilo ufficiale su YouTube dell'Inter, Christian Eriksen, ultimo acquisto del sontuoso mercato di gennaio dei nerazzurri, ha rilasciato alcune brevi battute sul derby di Milano in programma domenica sera: "Chi vince? "L'Inter. Che poi è la stessa cosa, in inglese si dice Inter Milan. Se dici Inter Milan non intendi la partita, ma semplicemente l’Inter..."