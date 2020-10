Eriksen più di Gagliardini: è il quarto centrocampista per minutaggio nell'Inter

Christian Eriksen continua a lamentarsi per il poco spazio fornito da Antonio Conte. Il danese ha girato al tecnico la domanda sul perché non giochi con continuità all'Inter, nonostante la dicitura di top player e un contratto da 10 milioni di euro netti all'anno, il più alto (con Lukaku) dell'intera rosa nerazzurra. E in effetti non si può dire che abbia fatto chissà che minutaggio: 153 minuti su 450 in campionato, con due sole presenze, 90 minuti in Champions League fra Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk. Un po' pochino per quello che dovrebbe essere uno dei pilastri (per quanto pagato) della formazione di Conte.

QUARTO PER IMPIEGO - È anche vero che finora non c'è stato un grande cambio di marcia da parte dello scandinavo, incapace di tracciare il solco in campionato o in coppa. Nel giro dei centrocampisti è il quarto per minutaggio, davanti a Gagliardini che però ha dovuto saltare parte delle sfide perché positivo al Coronavirus. Stessa situazione di Radja Nainggolan, che ha raccolto solamente 26 minuti (ultimo nei centrocampisti per impiego) mentre Stefano Sensi è fermo ai box e lo sarà ancora per un po'. Realisticamente con il rientro di Gagliardini gli spazi potrebbero ulteriormente assottigliarsi per Eriksen, polemico con le scelte e con (forse) l'idea di andarsene a gennaio.

CON LAUTARO? Da capire quale sarà il futuro prossimo per Eriksen. Può essere impiegato come trequartista dietro Martinez, considerato l'infortunio con Lukaku? Potrebbe essere una soluzione, visto che non c'è un vice per il belga, al netto di un Pinamonti che è tornato a casa base in estate. Eriksen potrebbe quindi essere utilizzato con un'unica punta, come successo con il Tottenham dietro a Harry Kane. Giocatori ovviamente differenti, ma è forse l'ultima opportunità per vedere Eriksen al massimo.

LA CLASSIFICA

Nicolò Barella - 504 minuti - 324 campionato, 180 Champions.

Arturo Vidal - 472 minuti - 303 campionato, 169 Champions.

Marcelo Brozovic - 376 minuti - 275 campionato, 101 Champions.

Christian Eriksen - 243 minuti - 153 campionato, 90 Champions.

Roberto Gagliardini - 148 minuti - 148 campionato, 0 Champions.

Stefano Sensi - 110 minuti - 110 campionato, 0 Champions.

Radja Nainggolan - 26 minuti - 26 campionato, 0 Champions.