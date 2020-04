Eriksen play davanti alla difesa? Il ct Mancini: "Si, potrebbe anche farlo..."

vedi letture

Eriksen play davanti alla difesa come lo vedi? E' una delle domande poste a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, nel corso della sua lunga intervista a 'Sky'. Questa la sua risposta: "Tecnicamente potrebbe anche farlo. Mi sembra, per quello che lo conosco, mi sembra più un interno offensivo, quello che fa Barella o faceva prima Brozovic. Però è bravo tecnicamente, può anche trasformarsi in un play. Ma non è mai facile per un giocatore che arriva dall'estero adattarsi alla Serie A".