Eriksen, stoccata all'Inter: "Felice di essere in Nazionale, perché almeno qui mi fanno giocare"

vedi letture

La Danimarca vince a Wembley grazie a un rigore trasformato da Christian Eriksen. Una serata indimenticabile per il trequartista, che ieri sera (assieme al milanista Kjaer) ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Nazionale. Al termine dell'incontro il giocatore dell'Inter non manca di tirare frecciata ad Antonio Conte: "Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento".