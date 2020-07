Errore di Donnarumma, Di Lorenzo ne approfitta: Napoli-Milan 1-1 al 34esimo

vedi letture

Pareggio del Napoli al San Paolo contro il Milan in una fase del match che sembrava particolarmente complicata per i partenopei. Su una punizione di Insigne, errore di Donnarumma che vede all'ultimo il pallone e non riesce a trattenerlo: bravo Di Lorenzo nel farsi trovare al posto giusto al momento giusto, e a ribadire il pallone in rete al 34esimo.

Clicca qui per la diretta testuale di Napoli-Milan