Errore di Ghiglione, l'attacco rossoblù non punge: i voti di TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radu 6 - Non viene mai impegnato per 85 minuti. Alla prima occasione viene freddato da Gabbiadini.

Biraschi 6 - Prezioso nel primo tempo quando, dopo il tiro sballato di Ramirez, anticipa Ekdal che era pronto a calciare a botta sicura.

Romero 6,5 - Giganteggia in area di rigore, vince ogni duello con Quagliarella.

Criscito 6 - Ci mette tutta la sua esperienza in una partita decisamente non facile, sia per la posta in palio, sia per il momento delle due squadre. (Dall'88' Cleonise S.V

Ghiglione 5 - Il suo errore pesa come un macigno. Perde in malo modo una palla nella propria metà campo sulla quale si avventa Linetty. Il polacco poi serve Gabbiadini per il gol vittoria dei blucerchiati.

Cassata 5,5 - Male nel primo tempo, meglio nella ripresa, dove riesce anche a creare qualche pericolo dalle parti di Audero.

Radovanovic 6 - Uomo ovunque in mezzo al campo. Usa il fisico in una gara dal sapore gladiatorio.

Pajač 5,5 - Nel primo tempo da un suo cross arriva l'unica occasione del Genoa dei primi 45 minuti. Di fatto l'unica cosa buona fatta vedere durante la partita. (Dal 65' Ankersen 6 - Entra con la giusta voglia in partita, lotta e rincorre ogni pallone)

Schöne 5,5 - Sbaglia qualcosa di troppo, anche se non ha grandi occasioni per mettere in mostra il suo valore visto l'andamento della gara. (Dal 65' Jagiello 5,5 - Non riesce a dare il suo contributo quando chiamato in causa.)

Sanabria 5 - Titolare a sorpresa, ha due occasioni ghiotte ma non riesce a concretizzarle. Clamorosa la seconda, quando solo in area decide di provare a servire un compagno di squadra, regalando il pallone agli avversari.

Pinamonti 5 - Il giovane talento non riesce a rendersi mai pericoloso. Le palle giocabili sono poche, ma la punta cresciuta nel vivaio dell'Inter ci mette anche del suo.