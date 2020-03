Escalante: "Incredibile che la Lazio si sia accorta di me"

Ospite delle colonne del quotidiano Olè Gonzalo Escalante, centrocampista argentino dell’Eibar che il prossimo anno giocherà nella Lazio, è tornato a parlare della nuova avventura in arrivo con la formazione della Capitale: “So che la Lazio che è un’opzione, ma ho ancora un contratto con l’Eibar. L'interesse dei biancocelesti? E' una bella sensazione. Che un grande club come la Lazio si accorga di me è incredibile. Futuro? Voglio continuare in Europa, è tempo di fare il salto. Al Boca mi piacerebbe molto tornare. Spero che a un certo punto accada ciò”.