Accardi: "Il Sassuolo può arrivare ovunque. Ha la forza di sperimentare"

Occhi puntati sul Sassuolo, ora secondo in classifica. Durante il TMW News ne abbiamo parlato con Beppe Accardi, agente ed ex calciatore: "Può arrivare dappertutto - ha detto - perchè a differenza di altri club, ha la possibilità di giocare serenamente e poter sperimentare. Anche se perde una gara non ha quelle tensioni che deve sopportare una big durante la settimana. Quando hai la fortuna di giocare in una formazione come il Sassuolo che ti dà la possibilità di pensare solo la lavoro quotidiano è un buon punto di partenza. E in più come club possono programmare, l'organizzazione societaria è al top. La scelta importante fu puntare su un manager come Giovanni Carnevali che sa fare azienda e calcio. E sa scegliere le persone giuste. Giovanni Rossi, ad esempio, il ds, ha capacità, esperienza e umiltà per lavorare in sinergia".

Tra i giocatori ha meravigliato Maxime Lopez che era anche nel mirino di Liverpool e Barcellona...

"Si torna al solito punto. Lì c'è la possibilità di poter crescere e diventare un giocatore importante anche grazie ad un tecnico come De Zerbi. Ci sono giocatori giovani bravi che danno continuità al progetto e in più hanno la logica del calcio del tecnico. Il vivaio è eccezionale, quella dei giovani era una via quasi obbligata e Palmieri è uno dei responsabili di settore giovanile più bravi in Italia".

L'Europa League è un traguardo raggiungibile?

"Sì, può farcela. Ma col tempo, crescendo velocemente, può dare fastidio anche alle grandi".