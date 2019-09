“Il Milan sta ricostruendo e quindi ha bisogno di tempo. Non ci dimentichiamo cosa ha fatto la Juventus dopo che è retrocessa e quanto ha vinto dopo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Beppe Accardi sui rossoneri. “Quando prendi un allenatore come Giampaolo - continua Accardi - devi dargli tempo. I progetti non li sviluppi in due giorni. Questo Milan nasce come progetto e quindi come tale ha bisogno di tempo”.

Chi ha deluso fin qui è stata la Fiorentina.

“Sta lavorando per trovare i giusti equilibri. Inizia ad avere un’identità in fase offensiva, quando troverà il giusto equilibrio in difesa sarà protagonista”.

Mbaye?

“È abituato a stare dietro e poi a passare avanti. Non abbiamo agitazioni, troverà il suo spazio”.

Accardi, uno sguardo alla B: il Trapani arranca...

“L’anno scorso il Trapani era un’utilitaria che ha viaggiato come una Ferrari. Il Trapani è in una categoria, deve trovare un po’ di autostima in più e augurarsi che gli attaccanti la buttino dentro. Ora bisogna tirare fuori gli attributi”.