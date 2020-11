esclusiva Addio Maradona, Bertoni: "Leggenda per tutti. Mi ricordo la marcatura di Gentile..."

vedi letture

E' stato suo compagno in Nazionale e nel Napoli. Daniel Bertoni intervenendo al TMW News ha ricordato Diego Maradona: "C'è tanta tristezza oggi - ha detto - gli volevo molto bene. Come calciatore è stato una leggenda, ha vissuto la vita alla sua maniera. Bisogna rispettarlo, anche se per me ha auvto gente intorno che non gli ha fatto bene.

Ricordi?

"Tanto momenti, mi viene in mente la marcatura di Gentile. Ma anche una punizione sulla parte sinistra in coppa italia contro l'Arezzo che dovevo tirare io ma in realtà voleva calciarla lui. Tirai io e feci gol. Diego mi abbracciò e mi disse. "E' l'ultima volta che me lo fai...". Poi un'altra volta andai in Egitto e incontrai un signore che aveva dei cammelli. Era uno senza denti che mi disse: "Argentino? Maradona, Maradona...". Per capire qual era il personaggio, internazionale".

E adesso cosa vorrebbe dirgli?

"E' tornato vicino alla sua mamma e suo padre. Riposi in pace. Negli ultimi tempi purtroppo non stava bene e anche quando abbiamo fatto una festa spettacolare all'Independiente non era lo stesso e aveva bisogno di una persona che lo accompagnasse per camminare. Maradona è stato grandissimo"