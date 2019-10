ESCLUSIVA TMW - Ag. Buchel: "Delusione Roma? No, anzi. Pronto per rientrare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Diawara tornerà settimana prossima, quindi la Roma ha deciso di rimanere così". A dirlo è Alessandro Luci, agente di quel Marcel Buchel che è stato in prova alla Roma nei giorni scorsi. "In più c'è stato un riscontro importante da parte di Mancini, i giallorossi hanno deciso di non fare un'operazione in più".

Com'è nata l'idea di Buchel alla Roma?

"Nel momento in cui c'è stato l'ennesimo infortunio, ho avuto l'idea di sentire Petrachi. Lui mi ha dato la disponibilità per provare Marcel. Colgo l’occasione per ringraziare lui e mister Fonseca per la grande disponibilità”.

Delusi?

"No, anzi, è stata una buona situazione per allenarsi, capire a che punto è della preparazione. Ha fatto una settimana, test di idoneità fisica e atletica, il ragazzo è integro e sta bene, ha 28 anni, vuole una nuova avventura e potrebbe dare una mano a varie squadre per completare l'organico".