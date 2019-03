© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La trasformazione avvenuta sotto le ingegnose mani di Roberto De Zerbi ha dato esiti positivi. Manuel Locatelli sta vivendo una seconda giovinezza a Sassuolo, dopo l'exploit di Milano con la maglia del Milan. Tuttomercatoweb.com ha sentito l'agente del giocatore, Stefano Castelnovo. "La scelta di Manuel di andare al Sassuolo è stata coraggiosa e sta portando risultati. Più gioca e più migliora, ha bisogno di alzare la soglia della fatica".

Col gioco di De Zerbi come si trova?

"Si trova bene, è in questa nuova posizione di mezzala, si diverte ed è più vicina la porta. Manuel nasce trequartista, si è spostato poi davanti alla difesa: poi agli Allievi ha iniziato da playmaker e ora è mezzala".

Chi sta vivendo una stagione da protagonista, forse al di sopra anche delle più rosee aspettative, è Mancini a Bergamo.

"Le aspettative per Gianluca erano quelle di fare un miglioramento e... Effettivamente c'è stato. Il futuro del ragazzo? Con calma, nessuna fretta: a fine anno vedremo cosa sarà meglio per lui e per la società. Quel che è certo è che Italia o estero sarà lo stesso, non cambia niente".