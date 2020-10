esclusiva Agostinelli: "Inter girone tosto, Lazio discreto. Dea schiacciasassi da scudetto"

"Il gruppo più duro è quello dell'Inter, assolutamente". Parla così a TMW Andrea Agostinelli commentando il sorteggio Champions che vede i nerazzurri con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach: "Stiamo parlando in effetti di squadre di valore. Quanto alla Lazio credo sia andata discretamente, si può esser soddisfatti perchè i biancocelesti possono avere la forza di arrivare anche primi".

E l'Atalanta?

"Direi un buon raggruppamento, può superarlo. Non credo molto all'Ajax come concorrente, considerate le caratteristiche dell'Atalanta".

Il suo punto di vista su quello della Juve?

"Non credo abbia problemi. ci gusteremo la sfida tra Messi e CR7".

Tornando alla Lazio, da ex biancoceleste che pensa del ko di ieri sera?

"Devo dire che per quel che ha creato, la squadra non meritava questo passivo. L'Atalanta però è una vera schiacciasassi e oggi è una squadra che può lottare per lo scudetto. Li vedo maturi, anche con gli acquisti fatti in questa sessione di mercato. Il doppio impegno può essere un problema in più ma forse fino ad un certo punto considerato che l'anno scorso sono riusciti a gestirlo bene. E poi Papu è da Pallone d'oro, ha ragione Gasperini".

Che cosa si aspetta dalla Lazio negli ultimi 5 giorni di mercato?

"Non molto, se non un difensore di grossa caratura. Dietro la squadra è da rinforzare assolutamente".