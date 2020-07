ESCLUSIVA TMW - Altomare: "Napoli rivitalizzato. Champions? Il bello può ancora arrivare..."

esclusiva Altomare: "Napoli rivitalizzato. Champions? Il bello può ancora arrivare..."

vedi letture

Splende il sole sul Napoli. Gattuso ha riportato sorrisi e risultati. C'è convinzione e fiducia, per il presente e per il futuro. E pian piano la squadra sta acquisendo una mentalità vincente. "Si è ripresa alla grande, la vittoria in Coppa Italia ha ridato entusiasmo a tutti e Gattuso sta ottenendo il massimo da ogni calciatore", dice a Tuttomercatoweb.com Luca Altomare, ex centrocampista partenopeo.

Se Gattuso fosse arrivato prima ora dove sarebbe il Napoli?

"non c'è controprova, è difficile da dirsi però qualche punto in più sicuramente perchè ora la squadra è motivata al massimo".

Cosa non funzionava prima?

"Anche un cambio di modulo fa rendere ed esprimere un calciatore in modo diverso. Quando arriva un allenatore nuovo anche i calciatori che prima erano messi da parte tornano a poter dire la loro. E devo dire che Gattuso ha rivitalizzato tutti"

Che finale di campionato si aspetta?

"Che sia vivo fino alla fine e possa coinvolgere per lo scudetto magari anche l'Atalanta..."

E per il Napoli?

"Deve continuare così, preparando bene la Champions col Barcellona. Il napoli è vivo e può fare un finale come si deve. Il bello può ancora arrivare..."