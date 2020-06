esclusiva Antonelli: "Proroga contratti? Pian piano la soluzione. Mercato, i colpi ci saranno"

vedi letture

Tanti temi nella chiacchierata con Stefano Antonelli, intermediario di mercato e ds. Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, si è parlato del campionato che riprende: “Ci sono interrogativi importanti ma questa ripartenza ci voleva. Ci sono anomalie e problematiche oltre a confusioni che ci sono state e ci saranno ma intanto si ritorna a giocare”

L’algoritmo e le polemiche. Che ne pensa?

“Gravina ha voluto creare un discorso a tutto tondo per far capire che sono preparatisssimi. Nessuno vuole arrivare al piano C. Dovesse ricapitare che malauguratamente la curva dovesse ripartire siamo in una condizione complicata. Il piano C comunque ora non lo voglio considerare, meglio pensare al piano A”.

La proroga dei contratti fino al 31 agosto: si troverà la soluzione?

“Pian piano si stanno risolvendo i problemi. Bisogna sapere chi pagherà i mesi di luglio e agosto ai calciatori, a chi è in scadenza, di prestito o contrattuale. In tanti si stanno mettendo d’accordo, la linea sarebbe quella del minimo federale però poi dopo ci sarà un altro problema: perché devi pagare il minimo federale se lo utilizzi da campione o da calciatore importante? Si troveranno le soluzioni, forse non tutti saranno contenti ma siamo di fronte alla eccezionalità mai accaduta nella storia del calcio. Forse alla fine si troverà una soluzione ad personam, caso per caso”.

Su Tommasi tante polemiche. Che ne pensa?

“Non è facile per nessuno gestire questa situazione. L’unica cosa che mi sento di dire è che Tommasi ha parlato negli ultimi tempi come non aveva mai fatto durante tutta la sua carriera, forse perché incalzato da tanti. In questa fase parlerei meno perché ogni cosa che dice viene strumentalizzata anche da chi è antagonista alla sua poltrona. Credo che adesso sia meglio lavorare e portare il risultato. A fari spenti”.

Mercato a settembre. Le piace?

“Alcuni ds mi dicevano come il pensiero al mercato ora sia poco. Adesso ci si concentra sulla ripartenza. Sarà comunque un bel mercato: dicono che sarà solo scambio di figurine. Io credo che le squadre importanti faranno colpi, con soluzioni e idee nuove”.