ESCLUSIVA TMW - Baldieri: "Roma, se parte Dzeko vorrei Icardi. No a Higuain"

© foto di Andrea Pasquinucci

La Roma e il Lecce. Due squadre accomunate dal colore giallorosso e che rappresentano molto per Paolo Baldieri, ex attaccante. "Per quanto riguarda la squadra di Fonseca - dice a TMW - mi ha lasciato una buona impressione contro il Real Madrid. Mi sembra che possa giocarsela per i primi quattro posti, dal secondo in poi. Mancano però un paio di pezzi in difesa, un centrale e un esterno destro. In questo caso, un terzino di ruolo perché Florenzi è adattato. Vedendo la gara col Real Madrid, non puoi concedere cinque metri di spazio a Marcelo..."

Come andrà a finire a suo parere con Dzeko?

"Tutto sommato sta dimostrando che alla maglia ci tiene. Se comunque ci sarà lo scambio con Icardi l'argentino lo prenderei volentieri. Avrà una grande voglia di rivalsa. Se poi Dzeko resta, sono contento. Higuain non lo prenderei perchè a mio parere Icardi è più motivato. Il Pipita resta un campione ma l'ho visto lento e con qualche chilo in più. E' sempre un buon giocatore ma c'è di meglio"

Passando al Lecce che pensa degli arrivi di Lapadula e Farias?

"Credo che a Genova non si siano strappati i capelli quando è stato ceduto. Spero si riscatti. Credo molto in Farias. E ho grande fiducia in La Mantia, per lui la A potrebbe essere un bel trampolino. E potrà essere la sorpresa insieme a Farias"

Salvezza possibile?

"Credo che se la possa giocare. L'impianto c'è, ora servirà ragionare più velocemente in campo. Ma le possibilità ci sono"