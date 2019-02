ESCLUSIVA TMW - Bellugi: "Fascia tolta a Icardi? Inter non mi è piaciuta"

"La presa di posizione dell'inter non mi è piaciuta". Mauro Bellugi, ex difensore nerazzurro è come sempre molto diretto nelle sue analisi. E lo è anche a proposito della vicenda Icardi, con il club interista che ha deciso di togliergli la fascia per darla ad Handanovic. "Non ho gradito che gliela abbiano tolta così come non mi era piaciuto quando gliela avevano data perchè non mi sembrava quel gran leader. Di sicuro non l'avrà presa bene. Cosa fai, al bambino togli la caramella? Se non gli fai il contratto e Wanda non ti sta simpatica allora gli togli la fascia? Hanno voluto dare un esempio? Francamente non ho capito. Poi che Icardi abbia le sue colpe è un altro discorso: non si può sempre rompere con questa storia del contratto. Ai miei tempi si rinnovava di anno in anno: qui se fai venti gol chiedi l'aumento ma se poi ne fai dieci, mi rendi i soldi?"

Per Icardi si apre un periodo buio.

"E' tutto molto strano, è un giocatore che andrebbe salvaguardato: peraltro ci sono momenti in cui non riesci a far gol ma poi tornerà a segnare. Purtroppo come si suol dire non c'è pace tra gli ulivi... "