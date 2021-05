La moglie di Bellugi: "Mauro ha difeso l'Inter da lassù. Le sue ceneri in un pallone nerazzurro"

“Mauro difende pure da lassù”. Raggiunta da Tuttosport, Loredana Zucchi, moglie di Mauro Bellugi, scomparso a febbraio, racconta le emozioni che lo Scudetto dell’Inter lega alla memoria di suo marito. “Mi manca molto, a casa ho vissuto periodi difficili - racconta - però è sempre qui perché le sue ceneri sono in un pallone dell’Inter. Le gare dei nerazzurri sono due ore di serenità: prendo il pallone, lo metto sulla poltrona ed è come se fossimo ancora insieme. Questo Scudetto mi ha commosso. Sarà un caso oppure no, ma da quando Mauro è mancato l’Inter non ha perso più una partita”