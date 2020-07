esclusiva Benevento, Foggia: "Kamil Glik è un colpo di spessore"

"Emozionante festeggiare in un contesto così suggestivo, è la chiusura del cerchio rispetto a una stagione eccezionale e spettacolare. Siamo già proiettati al futuro, c'è ancora tanto tempo a disposizione e il mercato è lunghissimo. Abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa i nostri obiettivi, ci sono trattative in corso e vedrete che allestiremo una rosa all'altezza della situazione. Glik è un colpo di spessore, può essere un valore aggiunto in un reparto già competitivo. Gervinho? Non è corretto parlare di giocatori ancora impegnati con le proprie squadre. Leggo una marea di nomi, ciò che conta è avere una società con le idee ben chiare". Cosi il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ai microfoni di Tuttomercatoweb durante la festa promozione dei giallorossi. L'ex fantasista della Lazio parla poi del campionato di serie B: "Il Crotone ha meritato, ha dimostrato di essere una squadra organizzata e attrezzata. Fa bene al Sud avere due squadre promosse in massima serie. I playoff saranno un terno al lotto, è impossibile fare un pronostico. Noi rilassati? Chi si lamenta guardasse in casa propria ".